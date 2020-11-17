17 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область
Евгений Куйвашев во время награждения победителей ежегодного конкурса &quot;Лучший налогоплательщик&quot; (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Лучшие налогоплательщики Свердловской области перечислили в бюджеты более 10,2 млрд рублей

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев наградил победителей ежегодного конкурса "Лучший налогоплательщик".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, состязание проводится в регионе с 2011 года. Его основные цели – повышение социальной ответственности бизнеса, популяризация опыта работы лучших налогоплательщиков области, повышение их роли в социально-экономическом развитии региона.

В 2019 году в конкурсе приняли участие 34 уральских предприятия. Почетными дипломами губернатора награждены: генеральный директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, директор Каменск-Уральского литейного завода Вячеслав Русаков, гендиректор "Уралредмет" Александр Рылов, генеральный директор Комбината общественного питания Андрей Гончаров, гендиректор "СЛК Цемент" Андрей Иммореев, исполнительный директор "ТМК-Инокс" Андрей Мальцев, генеральный директор "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

Евгений Куйвашев во время награждения победителей ежегодного конкурса "Лучший налогоплательщик"(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также дипломы получили гендиректор ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Сергей Степанов, директор Свердловского филиала "ЭнергосбыТ плюс" Георгий Козлов, директор филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" Владимир Бусоргин, директор "Тепличного" Сергей Лацков, гендиректор "Научно-производственного комплекса ВИП" Анастасия Цветкова, генеральный директор "Кейтеринг Кольцово" Алексей Пискунов, гендиректор Свердловской птицефабрики Александр Рогалев и председатель СПК "Килачевский" Анатолий Никифоров.

Благодарственные письма губернатора вручены генеральному директору Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова Анатолию Слудных, председателю СХПК "Пламя" Елене Стафеевой, гендиректору "Земля Сажинская" Эльвире Черепановой, директору ЗАО "Щелкунское" Татьяне Рудометовой и директору ЗАО "Агрофирма "Заря" Владимиру Красикову.

Евгений Куйвашев во время награждения победителей ежегодного конкурса "Лучший налогоплательщик"(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Искренне благодарю наших предпринимателей, руководителей предприятий, их сотрудников за очень ответственную работу в непростой период. За то, что вы готовы подставить плечо, за вашу социальную ответственность. Мы всегда знаем, что у нас есть надежные партнеры", - заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Как уточнили в региональном Минфине, предприятия-победители конкурса налогоплательщиков продемонстрировали рост платежей в бюджет и выручки по сравнению с предыдущим годом, отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате заработной платы. А также показали наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, обеспечили рост зарплаты относительно аналогичного показателя года, предшествующего отчетному, участвовали в реализации проектов по модернизации и развитии социальной инфраструктуры муниципалитетов, на территориях в которых они работают.

В целом налогоплательщики-победители конкурса в 2019 году перечислили в областной и местные бюджеты более 10,2 млрд рублей.

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Лучшие налогоплательщики Свердловской области перечислили в бюджеты более 10,2 млрд рублей

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Теги: налогоплательщики, награды, Свердловская область, Куйвашев



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