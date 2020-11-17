Экспозицию "Николай Кузнецов. Герои не умирают" в Екатеринбурге увидело свыше 1,4 млн человек

Выставочный проект "Николай Кузнецов. Герои не умирают", посвященный легендарному советскому разведчику, всего за полгода собрал 1 млн 462 тыс. 640 просмотров и стал одним из самых посещаемых культурных событий Урала 2020 в онлайн-формате.

Экспозиция была представлена 24 июня в музее "Россия — моя история. Свердловская область". Ее создание стало возможно благодаря помощи главы "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. К организации экспозиции был привлечен Фонд святой Екатерины.

Изначально из-за пандемии коронавируса жители различных регионов могли оценить проект только посредством интернета. Для этого были подготовлены видео, сопровождающее проект, интерактивные тесты, конкурсы и прямые трансляции. Уже с августа 2020 г. музей открыл свои двери для посетителей, и более 6 тыс. 300 жителей и гостей Екатеринбурга смогли пройти квест-расследование истории Кузнецова в стенах музея.

"В год 75-летия Великой Победы Екатеринбургу было необходимо вспомнить своего героя-земляка. Николай Кузнецов стал одним из символов героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны и по праву заслужил титул "Разведчик №1". Выставка сама по себе интерактивная и занимательная, юным гостям парка очень нравится посещать и мастер-классы о тайнах шифрования, которыми пользовались разведчики разных лет, в том числе и наш Николай Кузнецов", — отмечает Наталья Прошина, директор исторического парка.

Созданием проекта также занималась приглашенная в уральскую столицу одна из ведущих музейных фирм в мире — Kvorning Design & Communication, широко известная в Европе многими реализованными музейными проектами.

Именно ее специалисты и стали инициаторами более современного подхода к знакомству многочисленной аудитории с историей жизни и героическими подвигами уральского разведчика. Теперь, вместо обычной лекции, посетители примеряют на себя роль исследователя засекреченной до сих пор биографии Кузнецова.