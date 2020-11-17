Фитнес с путешествиями. В УрГЭУ открыли после реконструкции гимнастический зал.

В фитнес-клубе «Евразия» Уральского государственного экономического университета после реконструкции открылся гимнастический зал, в котором новые направления группового фитнеса сопровождаются виртуальным путешествием, передает корреспондент Накануне.RU.

Зал камерный, но оборудован современной стереосистемой и большим экраном, на котором транслируются программы групповых и индивидуальных тренировок различных направлений Les Mills Virtual fitness. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, фитнес-клуб «Евразия» стал одним из пионеров применения технологий виртуального фитнеса в Екатеринбурге.

Сейчас пользователям будут доступны 7 виртуальных тренировок, одну из них «The Trip» уже успели опробовать. Девушка Ева занимается фитнесом давно, но вот путешествовать на велосипеде по сказочной трассе, напоминающей побережье итальянского городка, во время тренировок ей еще не приходилось. "Это абсолютное погружение в другую реальность! Я позанималась на велотренажере всего минут пять, но уже чувствую, что прошла хорошую нагрузку. При этом останавливаться совсем не хочется, интересно, что же будет впереди", — делится впечатлениями девушка.

"Большая часть жителей планеты сегодня — это поколение миллениалов и “Z”. Это будущие, либо уже действующие клиенты фитнес-клубов, для которых важны инновации. На основе проведённых глобальных исследований по запросу нашей компании, клиенты готовы платить больше за эмоции, нежели за продуктовую корзину. И наши виртуальные тренировки — это захватывающие копии живых занятий, снятые с кинематографическим качеством, которые разработаны для достижения лучших результатов. И фитнес-клуб "Евразия" является пионером в данном направлении в России", — рассказала региональный менеджер по развитию Урало-Сибирского региона международной компании Les Mills Анна Зиньковская.

С инструкторами международной компании Les Mills фитнес-клуб «Евразия» сотрудничает уже больше года по следующим программам BODYPUMP, BODYBALANCE, BODYCOMBAT, SH’BAM, CXWORX, LES MILLS GRIT, LES MILLS BARRE.