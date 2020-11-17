17 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Южноуральца, распылившего газ в полицейских, приговорили к 5,5 годам колонии

40-летнего жителя Аши, распылившего газ в лицо полицейским, приговорили к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 800 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина был осужден за хищения нефтепродуктов из нефтепровода, а мера пресечения с подписки о невыезде была изменена на заключение под стражу. Однако он не явился на оглашение приговора.

В феврале мужчину доставили в отдел полиции, где он оказал сопротивление, вырвался из захвата и распылил на четверых полицейских газ из баллончика.

Осужденный вину признал и раскаялся в содеянном.

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Южноуральца, распылившего газ в полицейских, приговорили к 5,5 годам колонии

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Теги: суд, приговор, полиция,



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