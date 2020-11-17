900 свердловчан умерли от коронавируса

17 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

900 свердловчан умерли от коронавируса

На территории Свердловской области продолжает увеличиваться статистика по смертности среди covid-зараженных. Накануне было зарегистрировано еще восемь случаев, увеличивая общее число до 907.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, в регионе также было зарегистрировано 349 новых случаев заболевания инфекцией. 191 из них в Екатеринбурге. Остальные зараженные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Байкаловского района, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 41 тыс. 361. Из них 33 тыс. 519 человек уже излечились от болезни, включая и 351 человека, выписанного накануне.

459 человек находятся в тяжелом состоянии: 320 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 206, подключенных к аппаратам ИВЛ. На данный момент в государственных больницах под управлением регионального минздрава находятся 965 человек в состоянии средней степени тяжести. В муниципальных больницах, находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга таких пациентов – 2 тыс. 581.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

900 свердловчан умерли от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети