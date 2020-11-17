900 свердловчан умерли от коронавируса

На территории Свердловской области продолжает увеличиваться статистика по смертности среди covid-зараженных. Накануне было зарегистрировано еще восемь случаев, увеличивая общее число до 907.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, в регионе также было зарегистрировано 349 новых случаев заболевания инфекцией. 191 из них в Екатеринбурге. Остальные зараженные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Байкаловского района, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 41 тыс. 361. Из них 33 тыс. 519 человек уже излечились от болезни, включая и 351 человека, выписанного накануне.

459 человек находятся в тяжелом состоянии: 320 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 206, подключенных к аппаратам ИВЛ. На данный момент в государственных больницах под управлением регионального минздрава находятся 965 человек в состоянии средней степени тяжести. В муниципальных больницах, находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга таких пациентов – 2 тыс. 581.