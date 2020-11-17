17 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
&quot;Скорая помощь&quot;, станция, Сатка (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале рекомендации минздрава не отправлять "скорые" на обмороки и тахикардию признали незаконными

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов получил представление прокуратуры после рекомендаций областного минздрава передавать вызовы на отравления, тахикардию и обмороки в службы неотложной помощи, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в октябре в Челябинской области изменили правила вызова скорой помощи, чтобы разгрузить работу СМП и сократить время ожидания врача. В письме минздрава говорилось, что из-за резкого увеличения нагрузки и загруженности бригад скорой помощи в период пандемии было рекомендовано обеспечить передачу вызовов в абмулаторно-поликлинические службы на отравление пищей, тахикардию, боли в животе, рвоту, обморок, контакт по коронавирусу, подозрение на коронавирус, боли в грудной клетке (без указания на острую коронарную патологию), затруднения в дыхании при бронхите, пневмонии и по неизвестной причине, состояние "человеку плохо".

Ответ прокуратуры опубликовала общественница Мария Берсенева.

"Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам "обморок", "задыхается", также представляющим угрозу жизни и здоровья, противоречит порядку", - говорится в документе.

В связи с этим министру здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, которое находится на рассмотрении.

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На Южном Урале рекомендации минздрава не отправлять "скорые" на обмороки и тахикардию признали незаконными

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Теги: обморок, отравление, скорая помощь, коронавирус, прокуратура, минздрав,



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