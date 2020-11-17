Прокуратура через суд требует снести расселенные дома в поселке Роза

Прокуратура через суд требует снести расселенные аварийные дома в поселке Роза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В 2015 году четыре дома признали аварийными и подлежащими сносу. Жителей расселили, но дома так и не снесли.

"Муниципальный контракт на снос домов не заключен. Участки, на которых расположены расселенные аварийные дома, не ограждены. Доступ посторонних лиц в аварийные здания не ограничен", - говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Коркино снести дома.