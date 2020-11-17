Куйвашев: Развитие АПК для Среднего Урала в приоритете

Несмотря на сокращение бюджетных средств почти на 30 млрд руб. из-за пандемии коронавируса, Свердловская область не перестанет поддерживать агропромышленный комплекс. Об этом на заседании ЗакСО сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

"Главное, почему у нас АПК развивается на протяжении нескольких лет — то, что люди, которые занимаются агропромом, поверили нам, что мы не оставим их один на один с проблемой. У нас достаточно высокий уровень государственной поддержки. Он варьируется: в год чуть больше, чуть меньше, но меньше 4,5 млрд не опускался. Я вас уверяю, для нас развития АПК это приоритет, пусть и не является федеральным. Мы понимаем, что у нас больше трети населения проживает в сельских территориях и малых городах, которые так или иначе работают на то, чтобы кормить наш и другие регионы. Мы понимаем, что сегодня пренебрежительно относиться к доверию людей, которые занимаются АПК – это просто чревато", - заявил губернатор.

В следующем году власти региона также планируют реализовать ряд серьезных инвестиционных проектов в сфере АПК, как например молочное производство и его переработка. По словам Куйвашева, регион никогда не откажет в поддержке агропромышленному комплексу, особенно тем, кто реально хочет этим заниматься.

"30 млрд минус – это серьезные деньги и я сегодня общаюсь и с коллегами из федерального министерства. Сегодня федеральное правительство заинтересовано не меньше, чем мы в том, чтобы помочь региональным бюджетам выйти на траекторию роста. Как мне видится и есть понимание, что у федерального бюджета такие возможности есть. Мы будем и дальше реализовывать совместные национальные проекты, как мы это делали и всегда", - заявил губернатор.