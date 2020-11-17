В кабмине рассматривают вопрос о сокращении Роспечати и Россвязи

В правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, об этом "Известиям" сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам парламентария, возможность сокращения федеральных агентств рассматривается в рамках оптимизации структуры Минцифры.

"Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может", - заявил Хинштейн.

Напомним, накануне глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о реформе системы управления в стране. Она начнется 1 января 2021 года и займет три месяца.

Сокращение штата в федеральных ведомствах и министерствах, а также в их региональных подразделениях составит от 5 до 10%, в том числе за счет вакантных ставок.