Жители дагестанского поселка после двух дней без света перекрыли федеральную трассу

Жители поселка Кривая балка в пригороде Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за почти двухдневного отсутствия света.

16 ноября в Дагестане из-за дождя и порывистого ветра без электроэнергии остались более 100 тысяч жителей республики.

В тот же день электроснабжение было восстановлено, однако в части поселений, в том числе Кривой балке, свет так и не появился.

В итоге возмущенные жители дачных сообществ перекрыли автодорогу "Кавказ" в районе Сулакского поста, пишет Regnum.

На место был направлен начальник управления мэрии Махачкалы и бригады электриков. Энергоснабжение частично восстановлено.