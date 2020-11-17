Жители дагестанского поселка после двух дней без света перекрыли федеральную трассу
Жители поселка Кривая балка в пригороде Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за почти двухдневного отсутствия света.
16 ноября в Дагестане из-за дождя и порывистого ветра без электроэнергии остались более 100 тысяч жителей республики.
В тот же день электроснабжение было восстановлено, однако в части поселений, в том числе Кривой балке, свет так и не появился.
В итоге возмущенные жители дачных сообществ перекрыли автодорогу "Кавказ" в районе Сулакского поста, пишет Regnum.
На место был направлен начальник управления мэрии Махачкалы и бригады электриков. Энергоснабжение частично восстановлено.