Кадыров против Капитана Америки: глава Чечни велел убрать со стен детского центра персонажей Marvel

Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал на открытии детского игрового центра в городе Курчалой. Сам он написал в соцсетях, что проверил готовность объекта к сдаче и "внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок".

Оказалось, что Кадырову не понравилось изображение американских супергероев на стенах в одном из помещений: это были персонажи вселенной Marvel: Капитан Америка, Тор, Железный человек.

"Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", — заявил глава Чечни администрации объекта.