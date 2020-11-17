17 Ноября 2020
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Спорт Свердловская область
Проект деревни для гостей Универсиады-2023 (2020) | Фото: sinara-development.ru

Куйвашев: Универсиада послужит толчком к развитию образования в УрФУ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заверил противников проведения Универсиады-2023 в том, что подготовка к спортивному мероприятию окажет положительное влияние на развитие образования в регионе и конкретно в Екатеринбурге.

"Сделаем все, чтобы Универсиада стала самой лучшей. Главная идея Универсиады, конечно, привлечь средства на строительство спортивных объектов. Главная цель - проведение Универсиады на самом высоком уровне, что послужит толчком к развитию образования. Мы должны создать градо-, системо- и регионообразующие предприятия в помощь УрФУ. Многие страны хотели бы отправить сюда учиться студентов, но сегодняшняя ситуация не позволяет этого сделать, ведь нет достойного уровня проживания, - заявил губернатор. - Мы можем за деньги обучать студентов из многих стран мира, но сегодняшние условия нам не позволяют этого сделать. Помощь в создании конкурентоспособного высшего учебного заведения – проект Универсиады, самое что ни на есть попадание в десятку. За строительством кампуса потянется строительство новых корпусов, потянется вся инфраструктура. Я не знаю, кто здесь противник. Что плохого в том, что мы можем привлечь федеральные и частные средства, законно потратить наши средства на создание образовательного центра?"

Напомним, траты на "организацию работ" по подготовке к Всемирной Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге уменьшатся на 3 млрд 538 млн руб. по сравнению с 2020 г. Такие цифры заложены в проекте свердловского бюджета на 2021 г. Уменьшение связано с "сокращением расходов на проектирование объектов". В следующем году сумма составит лишь 79 млн руб.

Закрытие международных соревнований в Екатеринбурге пройдет в день 300-летия города.

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Куйвашев: Универсиада послужит толчком к развитию образования в УрФУ

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Теги: Универсиада, УрФУ, образование, Куйвашев



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