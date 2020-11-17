На Южном Урале за сутки скончались восемь человек с COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 215 человек подтвержден COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 23 тыс. 527 человек.

В настоящий момент в регионе 6 тыс. 505 заболевших. За сутки выписаны 44 человека, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 221 пациент.

За прошедшие сутки умерло восемь человек. От COVID-19 скончались мужчины 49, 57, 72 и 73 лет и женщины 63 и 69 лет. Еще у двух человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 71 и 72 лет.