Тюменская область первой из регионов УрФО создала Центр управления регионом

В Тюмени открылся Центр управления регионом. Таким образом, Тюменская область стала первым регионом УрФО, выполнившим поручение президента Владимира Путина, распорядившегося создать соответствующие органы управления в срок до 1 декабря 2020 года. Задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. Партнером Тюменской области в создании ЦУР стало АНО "Диалог Регионы".

Вице-губернатор Сергей Сарычев, выступая на церемонии открытия центра, заявил, что это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. "Еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию", - подчеркнул вице-губернатор.

В работе ЦУР используется программа "Инцидент Менеджмент", созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях, с помощью которой в 2020 году активно решались проблемы людей в сферах благоустройства, образования, здравоохранения.

"Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете. В том числе, вы лидеры и по работе в программе "Инцидент Менеджмент". Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири", - отметил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

В ЦУР включена "Платформа обратной связи", которая заработает в полной мере в 2021 году, подчеркнул заместитель губернатора Владимир Сысоев.

Руководителем ЦУР Тюменской области назначен Роман Рзаев. По его словам, в центре сформирована команда опытных специалистов.