В Челябинской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

В Челябинской области пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, участники группы за деньги предоставляли иностранным гражданам поддельные трудовые договоры, документы о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, а также оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Было возбуждено пять уголовных дел, которые соединены в одно производство. Задержаны семь участников группы. Им предъявлено обвинение в организации незаконной миграции.

В ходе обысков у них было изъято более 50 паспортов иностранных граждан, бланки сертификатов о сдаче экзамена, более 600 бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и бланков заявлений об оформлении патента.