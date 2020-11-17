Губернатор Прикамья отчитал трех мэров за плохую работу по созданию рабочих мест: "Ни черта не делают"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на сегодняшнем заседании краевого правительства, посвященного реализации нацпроекта по производительности труда, раскритиковал работу глав Большесосновского муниципального района, Кизеловского и Гремячинского округов, передает корреспондент Накануне.RU.

Недовольство губернатора вызвало то, что в этих муниципалитетах фактически не велась работа по созданию дополнительных рабочих мест.

"Этих глав вызовете ко мне. Пускай они мне расскажут: почему они ни черта не делают. Также прошу разработать предложения по наказанию этих товарищей. Кизел же у нас процветает, с занятостью все хорошо. Потому глава ни черта не делает. А нужен ли нам такой глава?" - высказался Дмитрий Махонин.