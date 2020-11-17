Загрязнение воздуха в России достигло 16-летнего максимума - исследование

В 2020 году в России зафиксировано рекордное за последние 16 лет загрязнение воздуха. Число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза, пишет РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

Главными загрязняющими веществами в российских регионах стали бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород — ядовитый газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Также фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.

Более половины случаев загрязнения атмосферы пришлось на Самарскую область. На втором месте оказалась Бурятия, далее следуют Оренбуржье, Забайкалье и Красноярский край. Среди самых грязных городов числятся Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита, Улан-Удэ и Красноярск.