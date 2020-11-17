17 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
электрик, электрические сети, Тюменьэнерго, Россети Тюмень (2019) | Фото: te.ru

Свердловские энергетики встретились с жителями поселка Прохладный, где из-за перегрузок отключилось электричество в 45 домах

Свердловские энергетики встретились с жителями поселка Прохладный, где накануне отключилось электричество в 45 домах. Причиной инцидента стало технологическое нарушение - несанкционированный рост нагрузки на существующее энергооборудование. Директор Центральных электрических сетей филиала "Свердловэнерго" Владимир Бабкин отметил, что специалисты электросетевой компании в курсе существующих вопросов по качеству электроснабжения данной территории и уже реализуют ряд технических мер по их решению.

В поселке Прохладный уже несколько лет наблюдается высокая динамика подачи заявок на технологическое присоединение. В 2019 году в компанию было подано порядка 500 заявок, за 10 месяцев 2020 года – 775. При этом газификация вновь развивающихся территорий коттеджного поселка "Чистые Росы" не осуществляется, что приводит к использованию электроэнергии как основного источника тепла в домах. Кроме этого, проблема еще и в том, что клиенты при технологическом присоединении зачастую заявляют заниженную мощность своих электроустановок, что затрудняет энергетикам планирование мероприятий по реконструкции и модернизации сети.

Накануне энергетики произвели переустройство схемы электроснабжения коттеджного поселка, секционировав сеть для повышения качества подачи электроэнергии. Дополнительно специалистами компании произведена замена трансформаторов на более мощные, а также выполнена установка новых трансформаторных подстанций. До конца года энергетики филиала "Свердловэнерго" выполнят реконструкцию ТП  и строительство линий электропередачи, что позволит стабилизировать качество электроснабжения в коттеджном поселке.

"Все эти мероприятия реализуются и были запланированы до эмоциональной эскалации со стороны жителей коттеджного поселка. Выполнение отдельных этапов невозможно без ограничения электроснабжения. Помимо этого, реализация технических мероприятий негативным образом совпала с аварийным технологическим нарушением из-за несанкционированного роста нагрузок. Застройка территории осуществляется не частными лицами индивидуально, а застройщиками сразу по несколько участков под типовые проекты. На этот период пришлись и работы по внутренней отделке домовладений, в том числе сушка штукатурки с применением энергоемких тепловых пушек", - подчеркнул директор Центральных электрических сетей Владимир Бабкин.

Стороны договорились вести диалог с инициативной группой коттеджного поселка, осуществлять информирование о ходе выполняемых работ. Жителей предупредили, что мероприятия по реконструкции будут проводиться с минимизацией последствий для клиентов в тех случаях, когда это возможно. Отдельно будет контролироваться и заявленная мощность. Ситуация будет стабилизирована до конца этого года.

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Свердловские энергетики встретились с жителями поселка Прохладный, где из-за перегрузок отключилось электричество в 45 домах

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Теги: Россети Урал, поселок прохладный



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