17 Ноября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале приставы арестовали усадьбу за долги

На Среднем Урале судебные приставы арестовали усадьбу за долги по налогам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, на исполнение в Верхнепышминское районное отделение поступил документ о взыскании налогов и сборов, включая пени, в размере 267 тысяч рублей. Однако женщиной-должником данная сумма не погашалась.

Тогда взыскание обратили на ее денежные средства, находящиеся в банках и кредитных организациях, но оттуда было списано всего около 8 тысяч рублей. После этого судебными приставами было принято решение об аресте имущества должника в виде усадьбы площадью 1,5 тысячи квадратных метров, расположенной в коттеджном поселке.

Не захотев расставаться с домом, женщина сразу погасила задолженность по налогам. Впоследствии деньги были перечислены взыскателю, а арест на усадьбу снят.

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На Среднем Урале приставы арестовали усадьбу за долги

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Теги: арест, приставы, усадьба, Средний Урал



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