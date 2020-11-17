ТМК стала обладателем ряда отраслевых наград на "Металл-Экспо’2020"

17 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
Cтенд ТМК на 26-й Международной промышленной выставки &quot;Металл-Экспо’2020&quot; (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК стала обладателем ряда отраслевых наград на "Металл-Экспо’2020"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) получила несколько отраслевых наград в ряде номинациях по итогам 26-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо’2020". Отмечена эффективность компании в продвижении продукции, вручены награды за лучшую экспозицию и лучшие внутрикорпоративные коммуникации, сообщили в пресс-службе ТМК.

В 2020 году ТМК был изменён подход к формированию экспозиции. Свою продукцию компания презентовала в цифровом формате при помощи видеоэкранов и интерактивной панели. Стенд был отмечен наградой "За лучшую экспозицию" и дипломом за "высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг".

Cтенд ТМК на 26-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо’2020"(2020)|Фото: tmk-group.ru

По итогам участия в конференции "Корпоративные коммуникации в металлургической отрасли России и стран СНГ-2020" и профильном конкурсе ТМК стала обладателем награды за "Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ ‘2020". В частности, была отмечена успешная реализация компанией ряда проектов в области внутренних коммуникаций: создание мобильной версии корпоративной HR-платформы SOTA2U, запуск общекорпоративной газеты proTMK и мобильного приложения для корпоративных СМИ "ТМК Медиа".

Награды ТМК по итогам 26-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо’2020"(2020)|Фото: tmk-group.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ТМК стала обладателем ряда отраслевых наград на "Металл-Экспо’2020"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трубная металлургическая компания, отраслевые награды, конкурс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети