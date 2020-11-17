ТМК стала обладателем ряда отраслевых наград на "Металл-Экспо’2020"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) получила несколько отраслевых наград в ряде номинациях по итогам 26-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо’2020". Отмечена эффективность компании в продвижении продукции, вручены награды за лучшую экспозицию и лучшие внутрикорпоративные коммуникации, сообщили в пресс-службе ТМК.

В 2020 году ТМК был изменён подход к формированию экспозиции. Свою продукцию компания презентовала в цифровом формате при помощи видеоэкранов и интерактивной панели. Стенд был отмечен наградой "За лучшую экспозицию" и дипломом за "высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг".

По итогам участия в конференции "Корпоративные коммуникации в металлургической отрасли России и стран СНГ-2020" и профильном конкурсе ТМК стала обладателем награды за "Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ ‘2020". В частности, была отмечена успешная реализация компанией ряда проектов в области внутренних коммуникаций: создание мобильной версии корпоративной HR-платформы SOTA2U, запуск общекорпоративной газеты proTMK и мобильного приложения для корпоративных СМИ "ТМК Медиа".