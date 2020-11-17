На Южном Урале 169 человек эвакуировали из детсада из-за запаха гари

В Сатке 169 человек эвакуировали из детского сада из-за запаха гари, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем 16 ноября. Поступило сообщение о задымлении в здании детского сада города.

В здании наблюдался слабый запах гари на первом этаже. Из детсада эвакуировались 169 человек, в том числе 139 детей. Их разместили в соседней школе, а позже передали родителям.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Пожарными была проведена проверка помещений, в результате которой не было выявлено признаков горения или короткого замыкания электропроводки", - сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.