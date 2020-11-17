17 Ноября 2020
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Экономика В России
коллаж, увольнение, безработица, банкротство (2018) | Фото: Накануне.RU

Число получателей пособия по безработице выросло в пять раз

В текущем году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз.

Как сообщил глава департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов, государству удалось обеспечить поддержку тем, кто остался без работы. "Сейчас у нас в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств",— отметил Кирсанов, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации в экономике.  "Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. 6,3% безработица в сентябре была. То есть к августу она не снизилась", - отметил Путин.

Он добавил, что "пока субъекты стараются не вводить жестких карантинных ограничений. "Здесь надо действовать выверено, аккуратно", - выразил свои пожелания глав государства.  

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Число получателей пособия по безработице выросло в пять раз

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Теги: пособия, безработица



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