17 Ноября 2020
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Данные об эффективности вакцины Moderna прокомментировали в России

Для борьбы с коронавирусом миру необходим набор вакцин.

Об этом сообщил  генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, препараты с эффективностью выше 90%  - многообещающие.

"Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин", - сообщил он, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, результаты клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной совместно Pfizer и BioNTech, которые накануне вызвали ажиотаж и оптимизм на фондовых рынках и в европейских правительствах, не разделяют эксперты.

Даже если цифры выглядят многообещающими, вопросы о продолжительности действия вакцины остаются пока без ответа (впрочем, это же относится ко всем разрабатываемым вакцинам).

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Данные об эффективности вакцины Moderna прокомментировали в России

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Теги: Moderna, коронавирус, вакцина



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