В Красновишерске из-за аварии остыли батареи в десятках домов

В Красновишерске произошла коммунальная авария. Из-за этого в квартирах 37 домов стало холоднее, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

14 ноября в котельной № 11 Красновишерска произошла утечка теплоносителя. В зоне действия пониженного температурного режима оказалось 37 домов, в которых живут больше 1 тыс. человек, и 4 объекта социального значения. На место лично выехал прокурор Красновишерского района Иван Чебыкин. Проведены совещания, направленные на минимизацию негативных последствий. Кроме этого прокурор района руководителю ООО "Теплосети" внёс представление, исполнение которого находится на контроле.

Проводится проверка исполнения ООО "Теплосети" законодательства о концессионных соглашениях, в том числе на предмет обеспечения надлежащего содержания тепловых сетей. Вопрос возобновления надлежащего теплоснабжения котельной – на личном контроле прокурора.