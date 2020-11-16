В Тюменской области открылся Центр управления регионом

В Тюменской области открылся Центр управления регионом (ЦУР). Это событие поднимает на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан, заявил вице-губернатор Сергей Сарычев, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

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"Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Ещё один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и уметь донести до них свою аргументированную позицию", - подчеркнул вице-губернатор.

Задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. Партнёром Тюменской области в создании центра стало АНО "Диалог Регионы". В работе новой структуры используется программа "Инцидент Менеджмент", созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях, с помощью которой в 2020 г. активно решались проблемы людей в сферах благоустройства, образования, здравоохранения.

"Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете. В том числе, вы лидеры и по работе в программе "Инцидент Менеджмент". Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области – два часа девять минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири", - отметил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

В ЦУР включена "Платформа обратной связи", которая заработает в полной мере в 2021 г., отметил заместитель губернатора Владимир Сысоев. Руководителем ЦУР Тюменской области назначен Роман Рзаев. По его словам, в центре сформирована команда опытных специалистов.