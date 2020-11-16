16 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Виктор Янукович (2019) | Фото: скриншот из видео

Киевский суд отменил арест Януковича

Апелляционный суд Киева отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об убийствах на "евромайдане".

Решение о заочном аресте было принято в мае Печерским районным судом города. Януковича подозревают в организации силовых действий против участников "евромайдана". Офис генпрокурора тогда заявлял, что это позволит начать экстрадицию Януковича из России. Адвокаты говорили, что украинская власть просто отвлекает внимание от других громких дел.

При этом Апелляционый суд решил назначить новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Продолжающаяся эпопея с Януковичем говорит о заинтересованности в этом и новых людей в украинской власти.

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Киевский суд отменил арест Януковича

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Теги: Украина, Виктор Янукович, арест



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