На переправе между Салехардом и Лабытнанги организовано дежурство

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с окружной службой технадзора и "Ямалспас" организовали дежурство в районе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Спасатели будут следить за передвижением транспорта на ледовой поверхности в несанкционированных местах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

По словам начальника отдела гражданской обороны, мобилизационной подготовки, предупреждения чрезвычайных ситуаций профильного департамента Андрея Мальчевского, дежурные будут предупреждать людей об опасности выхода на лед и сообщать о необходимости выполнения установленных требований.

"Мы будем дежурить до тех пор, пока не начнет работать ледовая переправа. На данный момент выход и выезд на поверхность водных объектов на территории Приуральского района запрещен", - сообщил Андрей Мальчевский.

Напомним, что нарушение установленных правил влечет предупреждение или наложение штрафа в размере: от 500 до 1,5 тыс. руб. для граждан, от 2 до 4 тыс. для должностных лиц и от 5 до 7 тыс. – для юридических.

Выезд на лед в запрещенный период предусматривает штрафы от 2 до 3 тыс. для граждан, от 3 до 6 тыс. – для должностных лиц и от 6 до 10 тыс. руб. – для юридических. При перевозе людей и грузов, штрафы увеличены для граждан – от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц от 10 до 15 тыс. руб. и для юридических – от 15 до 20 тыс. руб.

В прошлом году к административной ответственности было привлечено 17 правонарушителей, которые выехали на неокрепший лед в период действия запрета.