Власти Челябинской области назвали возрастную группу с самой высокой летальностью от коронавируса

Самая высокая летальность от коронавируса у людей старше 80 лет. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Самая высокая летальность в группе 80+, порядка 15%. Следующая группа — это старше 70 лет. Это самые высокие группы летальности", - подчеркнула она.

Ирина Гехт добавила, это общероссийские тренды. Региональная статистика с общероссийской коррелируется.