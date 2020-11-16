Клюшку Коваржа и перчатки Тайсона продадут с аукциона в Екатеринбурге

На интернет-аукционе, приуроченном к проекту Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Екатерининская ассамблея, выставлены боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона и хоккейная клюшка Якуба Коваржа из екатеринбургского "Автомобилиста" сезона 2018/2019.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, который совместно с "Деловым кварталом" и запустили аукцион, все собранные деньги пойдут на реализацию проекта победителя Екатерининской Ассамблеи-2020. Благотворительный вечер состоится 4 декабря.

Первым лот предоставил Якуб Коварж, который в 2019 г. установил рекорд КХЛ по количеству побед в одном сезоне для вратарей (38 побед). Второй лот от Академии единоборств РМК - боксерские перчатки с автографом легенды мирового бокса, абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов Майка Тайсона. В Екатеринбург спортсмен приезжал на вечер бокса RCC Boxing Promotions в 2018 г. Тогда Тайсон и подписал перчатки.

Еще один из первых лотов предоставил председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин. Он состоит из двух частей: инвестиционной монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу и подарочного издания воспоминаний известного российского ученого Николая Дроздова, темой которых стала уникальная природа Австралии. Телеведущий лично оставил подпись на книге, пожелав добра и любви защитникам природы.

Минимальный шаг аукциона — 5 тыс. руб. Участники могут делать ставки сразу по нескольким лотам одновременно. Стоимость билета на благотворительный вечер составляет 40 тыс. руб.

Напомним, что первое место в Екатерининской Ассамблеи-2020 заняла Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна, которая выступала с проектом "Здоровье ученика – приоритет школы!". В стоимость проекта в 16 млн руб. входит капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, закупка медицинской мебели и диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов.

В случае, если собранная сумма окажется выше, оставшиеся средства распределят между вторым и третьим местами:

- Организация "Благое дело" с проектом "Социополис – новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области", который включает в себя создание инклюзивного комплекса "Социополис" в п. Верх-Нейвинский. Запрашиваемая сумма составляет 22 млн руб. и включает в себя организацию сопровождаемого проживания, трудозанятости и социокультурной инклюзии для людей с инвалидностью.

- Фонд "Подари жизнь" с проектом "Современная диагностика детского рака в регионах". За те же 22 млн руб. фонд собирался оснастить Областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга оборудованием для современной диагностики детского рака и генетических заболеваний.