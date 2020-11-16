Власти региона раскритиковали организацию концерта "БИ-2" в Челябинске в период пандемии COVID-19

В Челябинске концерт группы "БИ-2" в ледовой арене "Трактор" прошел без соблюдения социальной дистанции. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт сегодня на брифинге сообщила, что больше таких ситуаций повторяться не будет, передает корреспондент Накануне.RU.

Концерт группы "БИ-2" прошел вечером 15 ноября. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавируса, в ледовой арене была открыта фан-зона перед сценой, где собралась толпа.

Сегодня власти Челябинской области провели встречу с руководство ЛА "Трактор".

"Мы сегодня разбирались с руководством "Трактора" на эту тему. Впредь подобные мероприятия возможны только с ограничением количества посетителей – не более 30% от заполняемости зала. Ни о каких фан-зонах в дальнейшем речи быть не может. Сегодня мы коррективы внесли, больше таких историй повторятся не должно", - подчеркнула она.