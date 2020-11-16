16 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Барельеф на здании штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Будет суд: раскрашивание барельефа на штабе ЦВО в Екатеринбурге обернулось скандалом

В Екатеринбурге раскрашивание барельефа на здании штаба Центрального военного округа на проспекте Ленина обернулось скандалом.

Ранее барельеф не был разноцветным, но недавно оказался окрашен в красный, желтый и белый цвета. Выяснилось, что в ЦВО не ставили в известность управление госохраны объектов культурного наследия о том, что собираются его реконструировать.

"Работы были проведены без разработки соответствующей научно-проектной документации и согласования с нами, как с уполномоченным органом. Это является нарушением", - рассказала Накануне.RU начальник отдела правовой и организационной работы управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова.

Здание штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Барельеф на здании штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, теперь будет составлен протокол об административном правонарушении. Затем материалы передадут в суд, который решит, действительно ли работы проводились незаконно.

При этом специалист уточнила, что даже если барельеф будет возвращен в свой первоначальный вид, суд все равно состоится.

"Нарушение уже установлено. Суд будет решать, был ли причинен ущерб памятнику. Исходя из этого и будет установлена мера наказания", - добавила Евгения Игнатова.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ от ведомства не поступил.

Здание штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

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Будет суд: раскрашивание барельефа на штабе ЦВО в Екатеринбурге обернулось скандалом

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Теги: барельеф, ЦВО, госохрана, Екатеринбург



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