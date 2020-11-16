В Челябинской области не планируют вводить локдаун из-за коронавируса

В Челябинской области не планируют вводить локдаун из-за коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не планируем тотального закрытия. Главный критерий каких-то решений – это способность системы здравоохранения справиться с наплывом пациентов, которые есть. Сегодня нам позволяет ситуация выдерживать 15% свободных коек при том, что еще не загружена полностью новая инфекционная больница. Уверена, что к таким мероприятиям мы не прибегнем в преддверии нового года, что очень важно для экономики", - подчеркнула она.

Ирина Гехт напомнила, что все решения об ужесточении ограничительных мер принимает оперативный штаб, который возглавляет губернатор Алексей Текслер, по предложению Роспотребнадзора.

"Сегодня ситуация не выходит из-под контроля. Мы даже видим некоторое снижение пневмоний на протяжении второй недели. Пока предложений по ужесточению мер не поступало от Роспотребнадзора, и они не рассматривались на заседании штаба", - отметила она.

Вице-губернатор подчеркнула, что сегодняшняя ситуация позволяет сохранить всю экономическую активность в регионе без каких-либо ограничительных мероприятий.