16 Ноября 2020
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Образование Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени продолжается строительство двух школ проектной мощностью на 1200 учебных мест

В Тюмени продолжается строительство двух школ проектной мощностью на 1200 учебных мест. Одна школа откроется в 2021 году в ЖК "Звездный", вторая — в районе улиц Зелинского и Менделеева.

Обе школы строятся по проекту, включенному Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, как отвечающему всем критериям экономической эффективности и рекомендованному для тиражирования по всей стране.

У каждой из школ высокая стадия готовности — сейчас там активно ведутся отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор и вице-премьер Правительства Татьяна Голикова открыли в Тюмени школу на 1200 учеников. В школе будут работать 47 учителей. Для обучения учащихся 1-4 классов предусмотрено 16 кабинетов, учащихся 5-11 классов – 32 кабинета. Общая площадь здания – 20 207 кв. м.

В реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения включено 27 объектов Тюменской области, в том числе 8 общеобразовательных учреждений.

В соответствии с запросами в адрес правительства Тюменской области государственным заказчиком заключены контракты по строительству таких же школ с администрацией Березовского городского округа Свердловской области и с муниципальным образованием "Закрытое административно-территориальное образование город Североморск" Мурманской области.

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В Тюмени продолжается строительство двух школ проектной мощностью на 1200 учебных мест

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Теги: александр моор, строительство школ



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