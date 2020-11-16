16 Ноября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор договорился о сотрудничестве с АО "Зарубежнефть"

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с генеральным директором АО "Зарубежнефть" Сергеем Кудряшовым, чтобы обсудить сотрудничество региона и компании. Рабочая встреча прошла по видеоконференцсвязи.

Моор и Кудряшов рассмотрели вопросы разведки и добычи нефти компанией в регионе, возможные поставки нефтегазового оборудования тюменских производителей в места пребывания АО "Зарубежнефть", а также появление продукции агропромышленного комплекса Тюменской области во Вьетнаме в рамках Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией "Зарубежнефть" как с инвестором и потребителем тюменской продукции и услуг, а также в содействии в продвижении нашей продукции на зарубежных рынках", — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Зарубежнефть" – стопроцентно государственная российская нефтегазовая компания с богатой историей и уникальным опытом работы за границей, - отметил Сергей Кудряшов. – Мы занимаемся разработкой нефтегазовых месторождений в России и за рубежом, обеспечивая эффективную и комплексную добычу углеводородных ресурсов".

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Моор договорился о сотрудничестве с АО "Зарубежнефть"

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Теги: александр моор, зарубежнефть, сотрудничество



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