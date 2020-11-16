Ирина Гехт: В течение двух недель новый инфекционный центр заработает в полном объеме

34 человека госпитализированы в новую областную инфекционную больницу, один пациент находится в реанимационном отделении. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Постепенно наполняем больницу для того, чтобы отлаживать все необходимые системы. Сбоев нет, надеюсь в течение недели больница более интенсивно начнется заполняться", - отметила она.

Ирина Гехт рассказала, что пациентам нравятся современные условия, которые созданы в новой больнице.

"В течение двух недель больница заработает в полном объеме", - подчеркнула она.

Напомним, 11 ноября в Челябинской области начала работать новая областная инфекционная больница, построенная за 74 дня. На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения – закуплено самое современное оборудование. Улице, на которое построен центр, присвоено название "Героев медиков".

Это самая крупная больница в области. Уже сейчас здесь развернуто 360 коек, из них 40 реанимационных для пациентов с коронавирусом. В случае экстренной необходимости здесь можно будет развернуть 482 койки.