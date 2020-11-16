16 Ноября 2020
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Общество Пермский край
иллюстрация к книге Икабог Джоан Роулинг (2020) | Фото: permkrai.ru

Рисунок семилетней пермячки вошел в новую книгу Джоан Роулинг "Икабог"

Рисунок первоклассницы из Пермского края Софьи Кругляниной победил в конкурсе иллюстраций от издательства "Азбука-Аттикус" и вошел в новую книгу Джоан Роулинг "Икабог".

иллюстрация к книге Икабог Джоан Роулинг(2020)|Фото: permkrai.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в конкурсе участвовали дети от 7 до 12 лет. Детям показывали отрывки из произведения британской писательницы, чтобы юные художники смогли придумать, как выглядели персонажи книги.

Софья Круглянина изобразила леди Эсланду. В качестве победного приза, маленький иллюстратор получит эксклюзивный экземпляр вышедшей книги – с автографом сомой создательницы поттерианы.

Напомним, сказочная повесть "Икабог" является первой детской книгой Джоан Роулинг, которая была издана после 2007 г. История рассказывает о стране Корнукопии и живущем в ней чудовище Икабоге. Книга была опубликована по частям на специальном сайте летом 2020 года. Полная версия произведения издана в ноябре.

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Рисунок семилетней пермячки вошел в новую книгу Джоан Роулинг "Икабог"

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Теги: Икабог, Джоан Роулинг, иллюстрация, Софья Круглянина



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