16 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР
Игорь Додон (2017) | Фото: kremlin.ru/

Президент Молдавии намерен оспорить итоги выборов в суде

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен оспорить итоги президентских выборов в суде.

Молдавский лидер, согласно предварительным результатам второго тура президентских выборов, уступил экс-премьеру Майе Санду. Согласно данным ЦИК, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у Додона - 42,2%.

"Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям", - приводит слова Додона ТАСС. При этом он поздравил с победой своего оппонента.

Напомним, 1 ноября в первом туре Санду обошла на выборах президента действующего главу государства Игоря Додона. Она набрала 36,10% голосов, Додон — 32,66%. 15 ноября в республике прошел второй тур президентских выборов.

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Президент Молдавии намерен оспорить итоги выборов в суде

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Теги: игорь додон, майя санду, выборы, молдавия



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