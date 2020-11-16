16 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожар в Челябинской области (2020) | Фото: 74.mchs.gov.ru

На Южном Урале причиной пожара в частном доме, где погибли четыре человека, стал непотушенный окурок

Наиболее вероятной причиной пожара в частном доме Пласта Челябинской области, в котором погибли четыре человека, стал непотушенный окурок, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Напомним, утром 15 ноября в частном доме города Пласта произошел пожар, площадь которого составила 150 кв.м. Во время тушения спасатели обнаружили четырех пострадавших - двух мужчин, женщину и ребенка. Через некоторое время "скорая" зафиксировала смерть всех четверых. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Семья состояла на учете как неблагополучная. Со слов очевидцев, в семье по выходным злоупотребляли спиртными напитками и курением. В пресс-центре сообщили, что наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В доме было пять человек: трое взрослых и двое детей. Когда произошло возгорание, взрослые и подруга дочери хозяйки успели выйти из дома. Обнаружив, что дочь женщины не вышла, взрослые отправились обратно в дом на ее поиски, но выйти из горящего дома уже не смогли.

"Пожар получил развитие по причине достаточного притока воздуха. По всей вероятности, пока взрослые искали девочку, открыли окно для проветривания задымления. Именно это послужило началу интенсивного горения", - отметили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

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На Южном Урале причиной пожара в частном доме, где погибли четыре человека, стал непотушенный окурок

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Теги: пожар, окурок, уголовное дело,



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