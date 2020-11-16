Шолбан Кара-оол провел «муниципальный час» в администрации Кызылского района

16 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО Республика Тыва
тува, республика тыва, Шолбан Кара-оол (2020) | Фото: gov.tuva.ru

Шолбан Кара-оол провел «муниципальный час» в администрации Кызылского района

Глава Республика Тыва Шолбан Кара-оол накануне провел "муниципальный час" в Кызылском кожууне, передает корреспондент Накануне.RU. Этот район – один крупных муниципальных образований в регионе. Входит в городскую агломерацию областной столицы - города Кызыл.

Глава республики в ходе рабочего диалога, как сообщает gov.tuva.ru, одобрительно отметил проходившую около здания администрации сельхозярмарку. Он подчеркнул, что в администрации кожууна находят способ поддерживать сельхозтоваропроизводителей.

"Надеюсь, вы также найдете подход к проблеме обеспечения сельских школ учителями-предметниками. Надо развивать сельские территории, чтобы большие школы не пустовали, соцобъекты строились и ремонтировались. Люди занимались делом, приносили зарплату домой. И тогда не будет нужды рваться в город, где дети будут жить у родственников, родителям будет трудно найти работу", - отметил Глава Тувы.

тува, республика тыва, Шолбан Кара-оол(2020)|Фото: gov.tuva.ru

Шолбан Кара-оол подчеркнул, что в поселке Каа-Хем проживает большинство населения, школы и детские сады перегружены из-за оттока людей из сельских территорий. Руководителю администрации предстоит думать о том, как расставить силы и средства, чтобы оперативно реагировать на запросы граждан. Кроме того, глава республики предложил создавать рабочие группы оперативного характера в зависимости от задач. Особо подчеркнул необходимость оперативно принимать решения, касающиеся упорядочения земельно-имущественных вопросов. Прилагать усилия, чтобы улучшать благополучие сельчан.

Представители районной администрации, а в ее составе много молодых кадров, рассказали, что сейчас ведется работа по организации освещения улиц, с мэрией города взаимодействуют по вопросу пассажироперевозок до дачного микрорайона «Дар», МТФ и Серебрянки.

«Главнейший вопрос – борьба с пандемией. Хорошо, что в поселке Каа-Хем есть стационар на 40 мест. Тем не менее, расслабляться пока рано. Надо понимать, что дезинфекция – это не дежурное мероприятие. Вы обязаны добиваться соблюдения профилактических процедур, от этого зависит жизнь и здоровье людей. Озадачьтесь насущными проблемами своих земляков и тогда вы увидите благодарные лица людей», - в завершении акцентировал внимание местных властей Шолбан Кара-оол.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шолбан Кара-оол провел «муниципальный час» в администрации Кызылского района

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: республика тыва, Шолбан Кара-оол, муниципальный час



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети