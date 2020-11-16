16 Ноября 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

На Украине предприниматели проигнорировали "карантин выходного дня"

Первые "карантинные выходные" на Украине, которые были введены правительством для снижения заболеваемости коронавирусом, фактически были проигнорированы.
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Работали почти все магазины промтоваров, кафе, спортклуб Петра Порошенко "5 элемент". Как пишет "Страна", закрываются только те магазины, куда приезжает полиция, остальные работают почти в обычном режиме. Доходило до смешного: магазины бытовой техники выставляли чипсы или другие продукты, чтобы работать на правах продуктового магазина.

Почти все регионы в той или иной мере восстали против этой сомнительной меры Киева. Изобретательнее всех были власти Львова, которые объявили субботу и воскресенье... рабочими днями. Многие предприниматели отмечают, что они лучше заплатят штраф, чем закроются и понесут еще большие убытки.

"Восемь (!) областных городов, восемь (!) мэров отказались выполнять решение Кабмина о "карантине выходного дня". То есть по сути взяли и послали центральную власть", - написала журналистка Алеся Бацман.

Экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов считает, что "региональные начальники обязательно пойдут еще дальше в вопросах независимости от центра", а внешнее управление Украиной столкнулось с внутренней дезорганизацией.

Отметим, что текущие показатели заболеваемости и смертности на Украине от коронавируса в два раза хуже, чем российские, в пересчете на численность населения.

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На Украине предприниматели проигнорировали "карантин выходного дня"

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Теги: украина, коронавирус, карантин



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