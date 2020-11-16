На Украине предприниматели проигнорировали "карантин выходного дня"

Первые "карантинные выходные" на Украине, которые были введены правительством для снижения заболеваемости коронавирусом, фактически были проигнорированы.

Работали почти все магазины промтоваров, кафе, спортклуб Петра Порошенко "5 элемент". Как пишет "Страна", закрываются только те магазины, куда приезжает полиция, остальные работают почти в обычном режиме. Доходило до смешного: магазины бытовой техники выставляли чипсы или другие продукты, чтобы работать на правах продуктового магазина.

Почти все регионы в той или иной мере восстали против этой сомнительной меры Киева. Изобретательнее всех были власти Львова, которые объявили субботу и воскресенье... рабочими днями. Многие предприниматели отмечают, что они лучше заплатят штраф, чем закроются и понесут еще большие убытки.

"Восемь (!) областных городов, восемь (!) мэров отказались выполнять решение Кабмина о "карантине выходного дня". То есть по сути взяли и послали центральную власть", - написала журналистка Алеся Бацман.

Экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов считает, что "региональные начальники обязательно пойдут еще дальше в вопросах независимости от центра", а внешнее управление Украиной столкнулось с внутренней дезорганизацией.

Отметим, что текущие показатели заболеваемости и смертности на Украине от коронавируса в два раза хуже, чем российские, в пересчете на численность населения.