Российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора

Российские миротворцы начали разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, сообщает Минобороны РФ.

Идет обмен телами погибших и очистка дороги от взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов. Готовится дорога к возвращению беженцев в Степанакерт.

Отмечается, что российские миротворцы занимаются инженерной разведкой и разминированием дорог по всему Нагорному Карабаху. Они также разминируют сгоревшую технику и уберут ее с дорог.

12 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", по которому в регион вводится контингент в 1960 военных со стрелковым оружием и бронетранспортерами (90 единиц), а также автомобильной и специальной техникой (380 единиц).

Миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетки, если за полгода до истечения очередной пятилетки Азербайджан или Армения не заявят о намерении разорвать договоренности.