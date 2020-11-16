На ямальском месторождении "Газпрома" произошел пожар

В Тазовском районе на месторождении "Газпрома" произошел пожар, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре электрощитовой цеха осушки газа в Тазовском районе на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении "Газпрома" на стройплощадке ДКС поступило в пожарную часть сегодня в 5.39.

В 06.45 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара закопчены стены электрощитовой на площади 20 "квадратов".

В тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава пожарных подразделений № 27, 28 и две единицы спецтехники МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.