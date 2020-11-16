16 Ноября 2020
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качканарский горно-обогатительный комбинат гок карьер (2016) | Фото: Накануне.ru

Ростехнадзор выявил нарушения в работе Вишневогорского ГОК

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения в работе Вишневогорского ГОК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Внеплановая проверка проводилась с 8 октября по 5 ноября. В ходе проверки было установлено, что введение горных работ производится с нарушением проектной документации и не соблюдаются требования к документационному обеспечению системы управления промышленной безопасности.

Кроме того, были представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты.

Комбинату выдано предписание об устранении нарушений. В отношении ГОКа и двух должностных лиц вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

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Ростехнадзор выявил нарушения в работе Вишневогорского ГОК

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Теги: Вишневогорский ГОК, Ростехнадзор, нарушения,



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