Ростехнадзор выявил нарушения в работе Вишневогорского ГОК

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения в работе Вишневогорского ГОК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Внеплановая проверка проводилась с 8 октября по 5 ноября. В ходе проверки было установлено, что введение горных работ производится с нарушением проектной документации и не соблюдаются требования к документационному обеспечению системы управления промышленной безопасности.

Кроме того, были представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты.

Комбинату выдано предписание об устранении нарушений. В отношении ГОКа и двух должностных лиц вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.