У берегов Владивостока осенью впервые заметили "красный прилив"

"Красный прилив", вызванный цветением водорослей Noctiluca, произошел у берегов Владивостока осенью впервые за 30 лет. Об этом сообщила замдиректора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

В выходные отдыхающие обратили внимание, что морская вода в некоторых бухтах острова Русский стала оранжевой. Орлова пояснила, что это типичное цветение воды, вызванное водорослью ноктилюкой. Эта водоросль нетоксичная, опасности для людей и морских обитателей нет, передает "Интерфакс".

При этом отмечается, что водоросль ежегодно цветет в весеннее-летнее время. Осенью же цветение этого организма раньше ученые никогда не наблюдали. По словам Орловой, это явление связано с изменением климата.

В сентябре у берегов Камчатки из-за неустановленного пока вещества, попавшего в воду, погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз. Было возбуждено уголовное дело.

Росприроднадзор не нашел техногенных причин загрязнения воды на Камчатке. Напомним, по мнению ученых, причиной загрязнения стали токсические водоросли. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров называет это основной версией.