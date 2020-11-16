16 Ноября 2020
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Общество В России
коммуналка долги канализация подъезд труба (2019) | Фото:samcomsys.ru

Россиянам посоветовали ставить диспоузеры, пока не появится раздельный сбор мусора

Пока в России не внедрен повсеместный раздельный сбор мусора для утилизации органических и пищевых отходов гражданам советуют ставить в кухонные раковины диспоузеры – измельчители отходов. По мнению заместителя главы Российского экологического оператора Алексея Макрушина, это лучший с точки зрения эффективности, экологии и экономики способ утилизации таких отходов – они попадают сразу в канализацию. Сам Макрушин, по его признанию, уже пользуется таким бытовым гаджетом.

Между тем, для граждан, которые решили быть ответственными и экономить отдельным домом или двором, у РЭО плохие новости. Пока добиться скидки за раздельный сбор мусора россиянам будет очень сложно. "С одной стороны, это хорошо, с другой – если в городе один контейнер для раздельного сбора, то оператору будет невыгодно вывозить эти раздельные отходы на отдельную площадку. Система должна внедряться централизованно", - сообщил Макрушин на пресс-конференции АНО "Национальные проекты".

"Надеюсь, что мы придем к тому, что будем принимать дешевле сортированный мусор. Между тем, расчет по факту, на который пытаются перейти некоторые жители, является сложным вопросом. В многоквартирных домах возникает множество проблем. Для некоторых жителей расходы начинают расти, поэтому мусор начинают носить к соседям. Возникает множество проблем", - заметил чиновник. Называть сроки, в которые может быть внедрена система раздельного сбора мусора, он, естественно, не стал.

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Россиянам посоветовали ставить диспоузеры, пока не появится раздельный сбор мусора

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Теги: мусорная реформа, раздельный сбор мусора, диспоузер



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