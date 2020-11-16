Огненный понедельник: в центре Екатеринбурга тушили крупный пожар

В понедельник рано утром в центре Екатеринбурга потушили крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 6 часов 33 минуты поступил сигнал о пожаре на проспекте Ленина в уральской столице. На площади в 100 кв.м огнем были повреждены внутренняя отделка, перегородки, перекрытие между вторым и третьим этажами и чердачное перекрытие неэксплуатируемого здания.

В тушении были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в двенадцатом часу дня.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается.