На Южном Урале экс-заведующую детсадом будут судить за хищение 1 млн рублей

В Магнитогорске бывшую заведующую детским садом будут судить по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как считает следствие, в 2014-2019 гг. обвиняемая похитила вверенные ей денежные средства, издавая приказы о производстве выплат стимулирующего характера подчиненным сотрудникам детского сада с заведомо завышенными суммами. Таким образом она похитила около 402 тыс. руб.

Кроме того, по версии следствия, она фиктивно трудоустроила садовника и воспитателя и получала за них зарплату. Таким образом, она похитила свыше 638 тыс. руб.

В ходе следствия жилой дом и земельный участок обвиняемой арестованы.