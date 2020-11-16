16 Ноября 2020
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Сквер на проспекте Орджоникидзе (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга предложила горожанам выбрать скверы для благоустройства

Администрация Екатеринбурга начала принимать предложения от жителей города о том, какие скверы и парки нужно благоустроить в первую очередь, передает корреспондент Накануне.RU. Заявки будут принимать в течение месяца (до 15 декабря включительно).

Как рассказала на брифинге председатель комитета благоустройства мэрии Татьяна Благодаткова, в настоящий момент городская комиссия предложила семь зон отдыха для выбора. Это Летний парк на Уралмаше, сад имени Вайнера, Парк имени 50 – летия ВЛКСМ, Парк имени Чкалова, Опалихинский бульвар, Парк "Преображенский" в Академическом районе и парк в микрорайоне Солнечный.

На основе собранных предложений городская комиссия сформирует шорт-лист. 25 декабря будут подведены итоги сбора предложений. С 21 по 28 января 2021 года будет проведено рейтинговое голосование среди жителей Екатеринбурга по выбору объекта общественной территории для благоустройства в 2022 году.

Также чиновница прокомментировала вопрос о том, учитываются ли в итоге предложения горожан по преобразованию общественных пространств.

"Как бы то ни было спросить горожан всегда нужно. Люди настроены позитивно. Мы смотрели в прошлом году и какие-то предложения учтены. Мнение горожан для нас важно", - ответила Благодаткова.

Напомним, что летом этого года группа активистов выступала против проекта мэрии по реконструкции парка имени 22 партсъезда. В итоге в проект были внесены изменения.

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Мэрия Екатеринбурга предложила горожанам выбрать скверы для благоустройства

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Теги: парк 22 партсъезда, Екатеринбург, сквер, конфликт, Тамара Благодаткова, мэрия



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