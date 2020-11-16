За сутки умерли 10 свердловчан, больных коронавирусом. 434 в тяжелом состоянии

16 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

За сутки умерли 10 свердловчан, больных коронавирусом. 434 в тяжелом состоянии

На территории Среднего Урала количество зараженных коронавирусом граждан превысило отметку в 41 тыс. С учетом новых выявленных случаев (341), общее число заболевших в регионе составляет 41 тыс. 12 человек.

96 из новых зараженных приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Качканара, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов, посёлка Уральский.

Учитывая 346 человек, выписанных накануне, общее количество выздоровевших свердловчан составляет 33 тыс. 168 человек, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

На данный момент в лечебных учреждениях области наблюдается 434 госпитализированных в тяжелом состоянии. 300 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, 196 – на аппаратах ИВЛ. 2 тыс. 116 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные – в удовлетворительном.

Помимо этого зарегистрировано 10 новых смертей, что пополняет статистику до 899 случаев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За сутки умерли 10 свердловчан, больных коронавирусом. 434 в тяжелом состоянии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети