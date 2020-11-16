За сутки умерли 10 свердловчан, больных коронавирусом. 434 в тяжелом состоянии

На территории Среднего Урала количество зараженных коронавирусом граждан превысило отметку в 41 тыс. С учетом новых выявленных случаев (341), общее число заболевших в регионе составляет 41 тыс. 12 человек.

96 из новых зараженных приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Качканара, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов, посёлка Уральский.

Учитывая 346 человек, выписанных накануне, общее количество выздоровевших свердловчан составляет 33 тыс. 168 человек, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

На данный момент в лечебных учреждениях области наблюдается 434 госпитализированных в тяжелом состоянии. 300 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, 196 – на аппаратах ИВЛ. 2 тыс. 116 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные – в удовлетворительном.

Помимо этого зарегистрировано 10 новых смертей, что пополняет статистику до 899 случаев.