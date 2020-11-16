Суд оштрафовал ГБ №1 Нижнего Тагила на 100 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических мероприятий

16 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд оштрафовал ГБ №1 Нижнего Тагила на 100 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических мероприятий

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил" на 100 тыс. руб. за невыполнение требований противоэпидемических мероприятий согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в июле текущего года сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки медучреждения выявили ряд нарушений, связанных с профилактикой COVID-19. Больница не представила экстренные извещения в отношении 16 граждан с коронавирусом в территориальный орган Роспотребнадзора, а в отношении одного заболевшего такое извещение было передано несвоевременно.

Помимо этого больница не предоставила сведений о проведении обязательного меднаблюдения и лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию женщины, в отношении которой было вынесено постановление об обязательной изоляции.

Также в медицинских картах амбулаторно больных отсутствовала информация о проведении медицинской организацией дезинфекции в очагах заболевания и инструктажа заболевших по правильному проведению дезинфекции.

Представитель юридического лица принес в Свердловский областной суд жалобу на постановление о штрафе, однако суд апелляционной инстанции, оставил постановление без изменений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд оштрафовал ГБ №1 Нижнего Тагила на 100 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических мероприятий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, штраф, коронавирус, больница, Нижний Тагил, противоэпидемиологические мероприятия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети