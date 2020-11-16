Суд оштрафовал ГБ №1 Нижнего Тагила на 100 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических мероприятий

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил" на 100 тыс. руб. за невыполнение требований противоэпидемических мероприятий согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в июле текущего года сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки медучреждения выявили ряд нарушений, связанных с профилактикой COVID-19. Больница не представила экстренные извещения в отношении 16 граждан с коронавирусом в территориальный орган Роспотребнадзора, а в отношении одного заболевшего такое извещение было передано несвоевременно.

Помимо этого больница не предоставила сведений о проведении обязательного меднаблюдения и лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию женщины, в отношении которой было вынесено постановление об обязательной изоляции.

Также в медицинских картах амбулаторно больных отсутствовала информация о проведении медицинской организацией дезинфекции в очагах заболевания и инструктажа заболевших по правильному проведению дезинфекции.

Представитель юридического лица принес в Свердловский областной суд жалобу на постановление о штрафе, однако суд апелляционной инстанции, оставил постановление без изменений.